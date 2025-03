La promessa, anticipazioni 14 marzo: Santos minacciato di licenziamento!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 14 marzo 2025

Cruz rimprovera Martina per aver portato Adriano alla Promessa, ritenendolo un contadino rozzo e volgare. Catalina, offesa dalle sue parole, decide di tornare nell’hangar.

Nel frattempo, Virtudes è convinta che l’unico modo per riavere Adolfo sia dimostrare ai suoi suoceri di avere abbastanza denaro per mantenerlo, ma si rattrista sapendo di non possederlo. Salvador suggerisce a Lope di spiegare a don Rómulo il motivo per cui ha colpito Santos con un pugno. Seguendo il consiglio, Lope racconta tutto al maggiordomo.

Margarita e Alonso sono profondamente preoccupati per il destino di Martina, mentre Ayala è l’unico a ritenere che la ragazza sia fuori di sé, ribadendo di aver preso la decisione giusta.

Don Ricardo, intuendo che Santos stia cercando di abusare di Vera, lo minaccia di licenziamento, ricordandogli che in passato lo ha già punito per le sue pessime abitudini con le donne.

Alonso prova a riavvicinarsi a Cruz, ma il loro tentativo di riconciliazione si trasforma presto in un nuovo scontro quando si parla di Catalina. Cruz, irremovibile, la ripudia…