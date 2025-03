La promessa, anticipazioni 15 e 16 marzo: Catalina e Adriano, il legame si rafforza!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 15 e 16 marzo 2025

Il Conte de Ayala respinge le accuse di Petra, secondo cui l’avvelenamento non sarebbe stato opera di Martina, ma parte di un elaborato piano orchestrato dallo stesso conte per riuscire finalmente a sposare Margarita.

Dopo la lite tra Lope e Santos, Don Ricardo e Don Romulo decidono di sorvegliarli attentamente per evitare nuovi scontri. Tuttavia, Lope rimane profondamente preoccupato per Vera.

Alla frustrazione di Cruz per la guerra si aggiunge l’angoscia per la nipote, portandola ad attaccare chiunque le capiti a tiro. Nel frattempo, Martina cerca di adattarsi alla vita nel sanatorio con l’aiuto della sua compagna di stanza, Juana.

Le cuoche iniziano a diffidare delle vere intenzioni dei suoceri di Virtudes, ritenendo eccessive le loro richieste.

Intanto, il legame tra Adriano e Catalina, anziché incrinarsi dopo lo scontro con Cruz, si rafforza sempre di più.

Jana si sente sopraffatta dalle preoccupazioni: teme per Manuel, per Curro e per Donna Pia, poiché l’ingombrante presenza di Donna Petra le ha impedito di farle visita… Seguici su Instagram.