La promessa, trama 18 marzo: Petra dice a Cruz che non sa nulla sull’avvelenamento di Ayala

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 18 marzo 2025

Petra assicura a Cruz di non sapere nulla sulle cause dell’avvelenamento di Ayala. Nel frattempo, Virtudes confida a Simona di temere di essere cacciata dalla Promessa, dopo che Petra ha scoperto la sua intenzione di andarsene. Simona la rassicura, dicendole che la servitù raccoglierà le 550 pesetas necessarie per permetterle di riavere suo figlio Adolfo.

Romulo avverte Santos che, se continuerà a creare problemi, sarà costretto a mandarlo via. Intanto, Ricardo cerca di ricucire il rapporto con Santos per evitare ulteriori tensioni tra loro. Alonso, invece, vuole ottenere informazioni sul bombardamento nei boschi francesi, nella zona in cui si trovano Curro e Manuel.

Adriano si offre di aiutare Catalina a riprendere in mano la gestione dell’attività delle marmellate. Nel frattempo, Gregorio rivela a Petra di aver scoperto che nella tomba di Pia non c’è nessuno e di sospettare che la donna sia ancora viva e si stia nascondendo nei dintorni. Maria, dopo aver visto Gregorio, corre immediatamente ad avvisare Jana.

Intanto, Vera confessa a Lope di voler affrontare Santos e, per dimostrare la sua determinazione, lo bacia. Infine, Juana perde accidentalmente il bracciale di Martina…