La promessa, anticipazioni 2 marzo: Jana riceve una lettera d’amore di Manuel

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 2 marzo 2025

Santos sorprende Lope a letto mentre Jana e Vera si prendono cura di lui in segreto. In un primo momento promette di non dire nulla a Petra, ma poi cambia idea e rivela tutto, tralasciando però la presenza di Jana e Vera.

Intanto, giunge una lettera dal fronte francese con buone notizie: Curro e Manuel stanno bene. Margarita annuncia che Ayala si sta riprendendo. Martina confida ad Alonso di non provare alcun rancore verso il conte, e lui la invita a non agitare ulteriormente la situazione, soprattutto in assenza di una diagnosi chiara.

Lope, riconoscente, ringrazia Vera per essersi presa cura di lui, ma Romulo li sorprende insieme in camera e rimprovera Lope per non essersi confidato con lui. Nel frattempo, Petra sospetta che Santos stia proteggendo le cameriere, ma lui nega di averle viste.

Maria consegna a Jana una lettera d’amore di Manuel dal fronte, suscitando in lei una forte emozione. Petra, invece, provoca le cuoche, che però non reagiscono e la prendono in giro per il rimprovero subito dal marchese.

Infine, Vera rivela a Don Romulo che Lope gli ha mentito: gioca d'azzardo e ha accumulato grosse perdite. Il pestaggio subito, infatti, sarebbe la prova del suo debito non saldato…