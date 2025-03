La promessa, anticipazioni 29 marzo: Petra nega ogni coinvolgimento

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 29 marzo 2025

Curro decide di entrare nel manicomio per portare via Martina, mentre Manuel lo aiuta coprendogli le spalle. Raggiunge la ragazza in giardino e, avvolgendola in una giacca, la invita a camminare con disinvoltura, come se nulla fosse. I due riescono ad allontanarsi dalla struttura, ma ben presto scatta l’allarme.

Nel frattempo, Margarita si interroga su chi possa aver invitato la duchessa de Carril, poiché nella sua lista degli ospiti figuravano solo quattro nomi e il suo non era tra questi. Decide quindi di chiedere a Salvador di indagare. Salvador ne parla con don Ricardo, che sospetta possa essere stata una mossa di Petra per screditarlo e mettere in dubbio la sua capacità di svolgere il ruolo di maggiordomo. Tuttavia, Petra nega ogni coinvolgimento.

Durante la merenda, Vera serve dei dolci e, con grande sorpresa, vede sua madre tra gli ospiti. Scioccata, fugge via, ma la duchessa la insegue e la costringe a fermarsi per parlare. In lacrime, Vera le chiede di dimenticare di averla vista e di continuare a credere che sia morta.

Nel frattempo, Adriano accetta l'invito di Catalina e si presenta alla cena con un elegante abito da sera…