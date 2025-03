La promessa, trama 30 e 31 marzo: Romulo dovrà indagare su chi possa aver invitato la duchessa

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 30 e lunedì 31 marzo 2025

Catalina si presenta alla cena di bentornato organizzata per Manuel accompagnata da Adriano, che si sente visibilmente a disagio in un ambiente così raffinato. Cruz non perde occasione per umiliarlo e, con tono sprezzante, gli fa notare che l’abito che indossa apparteneva a Pelayo.

Nel frattempo, Lope, Simona e Candela decidono di raccogliere il denaro necessario per aiutare Virtudes, riprendendo la produzione e la vendita delle marmellate che un tempo realizzavano con Catalina. Tuttavia, quando Virtudes si rende conto che questa attività potrebbe entrare in contrasto con il capitano, chiede loro di abbandonare il progetto.

Jana e María si trovano insieme a Pia e sono molto preoccupate per la sua salute. Pia, dal canto suo, è terrorizzata all’idea di dover rimanere di nuovo da sola nella grotta.

Nel frattempo, Manuel chiede a Salvador di coprire l’assenza di Curro, senza però fornirgli alcuna spiegazione sul motivo.

Margarita, invece, incarica Romulo di indagare su chi abbia invitato la duchessa de Carril alla merenda. Santos, che si era occupato della gestione degli inviti, afferma che nella lista di Margarita c'erano cinque nomi e non quattro, come lei credeva…