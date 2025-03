La promessa, anticipazioni 7, 8 e 9 marzo: Cruz accoglie Catalina con ostilità…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 marzo 2025

Tutti vengono a sapere che Margherita ha trovato un barattolo di cicuta nella stanza della figlia ma, nonostante ciò, Martina continua a dichiararsi innocente. Ayala, però, non le crede e ritiene che la situazione non possa restare invariata. La servitù scommette sull’innocenza della ragazza e Simona racconta l’accaduto a Catalina, sperando di convincerla a tornare a palazzo per aiutare la cugina.

Nel frattempo, Lope si risveglia e, recandosi da Rómulo per scusarsi, fa una scoperta che lo lascia sconvolto. Virtudes, invece, realizza che, anche se riottenesse suo figlio, non saprebbe come prendersi cura di lui, così Simona e Candela cercano di aiutarla.

Intanto, Petra tiene d’occhio Jana, che chiede aiuto a Rómulo per poter portare delle coperte a Donna Pía senza essere scoperta dalla governante. Nel frattempo, Curro e Manuel vengono colti di sorpresa da un’esplosione durante la loro missione.

Catalina decide di tornare per sostenere Martina, ma Cruz la accoglie con ostilità. Alonso cerca di mediare stabilendo una tregua, anche se per Catalina e Cruz si tratta solo di un equilibrio momentaneo. Petra continua a tiranneggiare la servitù, mentre Santos costringe María e Salvador a partecipare a una festa serale con lui e Vera, nel tentativo di farle superare le sue resistenze.

Candela, correndo un grande rischio, si reca da Don Fermín per cercare aiuto per Virtudes. Durante la colazione, Catalina prende le distanze da María Antonia. Quest’ultima, però, si scusa con Cruz per la sua partenza improvvisa e l’intesa tra loro sembra ristabilirsi.

Nel frattempo, Tadeo ringrazia Catalina per la collana regalata ad Adriano, e lei gli spiega perché il bene comune sia vantaggioso per tutti. Poi gli chiede informazioni sulla cicuta e se fosse possibile acquistarla dallo speziale. Tadeo le spiega che la pianta somiglia molto al prezzemolo e potrebbe essere facilmente scambiata per esso, portando a diagnosi errate, ma si offre di informarsi meglio.

Alla fine, Candela riesce a trovare un lavoro a Virtudes come nuova perpetua di Don Fermín. Grazie a questo impiego, potrà ricevere uno stipendio e permettere ad Adolfo di frequentare la scuola del paese… Seguici su Instagram.