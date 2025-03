La Promessa anticipazioni: Lorenzo nei guai, ecco perché

Anche i cattivi ogni tanto hanno dei guai da risolvere a La Promessa. È ciò che succederà nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela. Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) si troverà infatti ad avere a che fare con un grosso problema, lo stesso che potrebbe rappresentare un vantaggio per Catalina de Lujan (Carmen Asecas). Vediamo dunque quello che succederà…

La Promessa, news: Catalina vuole riappropriarsi del negozio di marmellate

La storyline partirà nel momento in cui Catalina riuscirà a convincere Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) a ritornare a La Promessa per capire se esista per loro una possibilità di essere di nuovo una coppia. Accolti con diffidenza da tutti quanti, in particolar modo dalla dispotica Cruz Ezquerdo (Eva Martin), i due tenteranno di riprendere la relazione dal punto del quale l’avevano lasciata.

E così, col trascorrere delle giornate, Catalina penserà che sia arrivato il momento di riappropriarsi del negozio di marmellate. Un’impresa di difficile realizzazione, dato che ormai lo stesso sarà completamente in mano a Lorenzo, che avrà convertito l’intera produzione verso un unico acquirente: l’esercito spagnolo.

Per questo, al fine di convincere Alonso (Manuel Regueiro) a darle una possibilità, Catalina farà presente al padre che il capitano sta usando della frutta di bassa qualità per la produzione delle marmellate.

La Promessa, spoiler: Lorenzo nei guai

Analisi, quella paventata da Catalina, che si rivelerà del presto del tutto azzeccata. Nel corso di un aperitivo al quale saranno presenti Cruz, Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) e Margarita (Cristina Fernandez), Lorenzo riceverà infatti una chiamata dal fronte. E così un suo superiore lo metterà al corrente del fatto che 56 soldati sono rimasti intossicati, probabilmente dopo aver ingerito la marmellata confezionata dal suo negozio.

Una notizia che, ovviamente, rappresenterà un grosso grattacapo per Lorenzo, il quale su consiglio di Cruz cercherà mantenere il più assoluto riserbo sulla questione. Ciò si renderà necessario perché la Ezquerdo riterrà possibile che Catalina utilizzi tale accadimento per convincere Alonso a riassegnarle la produzione delle marmellate.

La Promessa, trame: Alonso mette alle strette Lorenzo

Tuttavia, lo sforzo di Lorenzo si rivelerà del tutto vano. Possiamo infatti anticiparvi che il primo a rispondere alla telefonata incriminata sarà il maggiordomo Ricardo Pellicer (Carlos de Austria). Spronato da Romulo Baeza (Joaquin Climent) a raccontare la verità, Ricardo dirà dunque ad Alonso di avere sentito il termine marmellate durante la conversazione telefonica tra Lorenzo e il suo superiore.

Dopo aver fatto tutti gli accertamenti del caso, il marchese de Lujan scoprirà dunque dell’intossicazione avvenuta sul fronte di guerra e metterà Lorenzo alle strette.

Anche in questo caso, il capitano De La Mata negherà fermamente che i militari sono stati mali per via del suo prodotto e dirà che nessuno può dimostrarlo, soprattutto perché i soldati sono soliti vivere in situazioni poco igieniche, bevendo spesso acqua da sentieri sporchi e pieni di germi.

Alonso crederà però davvero a tale scusa? Di certo, di questa situazione – qualora ne venisse a conoscenza – potrebbe presto beneficiare Catalina, interessata al negozio di marmellate… Seguici su Instagram.