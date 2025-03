La Promessa: la duchessa de Carril scopre che Vera e Lope stanno insieme | Spoiler

La duchessa de Carril y de la Vera (Rocio Munoz) continuerà a tenere banco nelle prossime puntate italiane de La Promessa e rischierà di rappresentare un vero e proprio problema quando scoprirà che la figlia Vera Gonzalez (Angela Echaniz), oltre ad aver intrapreso un lavoro come domestica, ha cominciato una relazione con il cuoco Lope Ruiz (Enrique Fortun)…

La Promessa, news: la duchessa vuole che Vera torni a casa

Dopo aver scoperto per caso che la figlia si trova a La Promessa grazie ad un invito mandatole a posta dal dispettoso Santos Pellicer (Manu Imizcoz), la duchessa farà di tutto per convincere Vera a ritornare a casa, non riuscendo a capacitarsi di come la figlia abbia preferito vivere come una domestica piuttosto che godere degli agi della sua famiglia.

Non a caso, in più di un’occasione, la nobile cercherà di convincere Mercedes – il nome reale di Vera – a seguirla, ma la ragazza non ne vorrà sapere. Dato il rapporto conflittuale con il padre, la Gonzalez preferirà infatti restare alla tenuta, dove è stata felice fin dal primo minuto. Una decisione che la duchessa non vorrà proprio accettare, tant’è che troverà un modo per stare ogni giorno a stretto contatto con la figlia…

La Promessa, trame: l’escamotage della duchessa per avvicinarsi alla figlia

Eh sì: come abbiamo avuto occasione di anticiparvi nei nostri post precedenti, la duchessa si intrufolerà nella zona della servitù de La Promessa e spiegherà a Romulo Baeza (Joaquin Climent) che ha bisogno di parlare con i cuochi per avere alcune ricette. Il primo giorno il maggiordomo darà il suo benestare alla nobile, ma in quello successivo le farà presente che per continuare a recarsi lì ha bisogno dell’autorizzazione della marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin).

A quel punto, dato che avrà bisogno di una scusa plausibile, la duchessa dirà a Cruz che sta scrivendo un libro di ricette, lo stesso con il quale potrebbe dare risalto anche a La Promessa qualora le desse il suo consenso per recarsi ogni giorni nelle cucine.

La Ezquerdo non opporrà dunque resistenza e la duchessa de Carril y de la Vera avrà finalmente un contatto giornaliero con la parente, ma anche con Lope, Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero)…

La Promessa, spoiler: la duchessa scopre che Vera e Lope stanno insieme

Vi anticipiamo che, durante una chiacchierata, Simona e Candela si lasceranno sfuggire che Lope e Vera stanno insieme. Una rivelazione che non verrà presa di buon grado dalla duchessa, la quale ribadirà alla figlia che non può stare insieme ad un semplice cuoco.

Ovviamente, Vera ribadirà alla madre che non può certo dirle cosa fare e sottolineerà che Lope l’ha sempre trattata bene e ha saputo renderla felice come nessuno ha mai fatto in vita sua. Tale discorso però non scoraggerà la duchessa dal proseguire con le sue manovre…

Subito dopo parlerà infatti con Lope e gli lascerà intendere che, probabilmente, sta sprecando il suo talento a stare a La Promessa, visto che ha tutte le doti in regola per lavorare in prestigiosi ristoranti. Un semplice complimento oppure dietro allo stesso… ci sarà un secondo fine?