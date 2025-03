Tempesta d’amore: Alexandra vuole insabbiare i suoi intrighi. E Leander… | Anticipazioni italiane

Se ci è voluto quasi un anno perché i due protagonisti della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore arrivassero al loro happy end, la colpa è soprattutto di una persona: Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer). Con i suoi intrighi, la bella donna d’affari ha infatti a lungo ostacolato la velicità di Eleni (Dorothée Neff) e Leander (Marcel Zuschlag). Un errore che ora rischierà di costarle molto caro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Impazzita per il dolore causato dalla morte della sua ultimogenita, Alexandra ha infatti per mesi visto nel giovane medico il capro espiatorio perfetto su cui riversare tutta la propria rabbia e sofferenza, tanto da arrivare a corrompere un’infermiera per far condannare il povero Saalfeld. Fortunatamente, però, il suo piano è fallito…

Dopo aver a lungo provato a spingere la figlia verso Julian (Tim Borys), Alexandra si arrenderà di fronte all’evidenza: separare Eleni e Leander è impossibile. Ma cosa accadrà quando la verità sui suoi intrighi verrà alla luce?

Ben sapendo che la figlia non le perdonerebbe mai i suoi crimini, la Schwarzbach non vedrà dunque altra soluzione se non appellarsi a Leander, implorando quest’ultimo di mantenere il segreto su quanto accaduto in passato per non distruggere il rapporto tra lei ed Eleni.

Ebbene, a sorpresa Leander accetterà di buon grado la richiesta della (quasi) suocera, assicurando a quest’ultima di non rivelare mai ad Eleni i suoi intrighi. Una dimostrazione di generosità che permetterà al bel medico di conquistarsi definitivamente un posto nella famiglia Schwarzbach… Seguici su Instagram.