Tempesta d’amore, anticipazioni dal 7 all’11 aprile 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 7 a venerdì 11 aprile 2025

A Bichlheim arriva un nuovo veterinario di nome Vincent Ritter. Su richiesta di Nicole, l’uomo decide di visitare Apollo, che si mostra però molto diffidente nei suoi confronti… almeno fino a quando non arriva Ana!

Werner è furioso per l’intrigo di Markus e rivela a Katja come quest’ultimo lo abbia ingannato per mettere le mani sul Fürstenhof. La donna ne rimane devastata…

Noah parte per Colonia, dove potrà mostrare i mobili di sua creazione ad un importante evento. Nel frattempo Greta scopre che le condizioni di Alexandra sono peggiorate…

Vincent rimane incantato nel vedere Ana ed Apollo insieme e finisce per innamorarsi perdutamente della ragazza.

Durante un incontro con Philipp e Markus, Vincent si mostra estremamente ostile nei confronti di quest’ultimo. Poco dopo, il veterinario rivela ad Ana il vero motivo del suo comportamento…

Finalmente ripresasi dallo shock del tumore, Yvonne decide di chiedere a Erik di sposarla!

Alexandra si prepara a sottoporsi al trapianto di pelle e inizia a temere che Christoph possa lasciarla a causa della sua cicatrice…

Noah torna al Fürstenhof con una notizia inaspettata: vuole trasferirsi a Colonia per lavorare a stretto contatto con l’azienda di Verena! Greta è sconvolta…

Vincent promette Ana di aiutarla a salvare Apollo e fa effettivamente una scoperta inaspettata sulla causa dei sintomi del cavallo. Piena di gratitudine, la ragazza si getta tra le braccia del veterinario…

Markus prova a riavvicinarsi a Katja sfruttando l’amore di quest’ultima per il pittore Anton Hagen.

Ana confessa a Vincent di essere innamorata di Philipp, spezzando il cuore del veterinario.

Theo deve cambiare la cura per l’ADHD, ma tiene nascosta la cosa a Lale. Alfons, però, intuisce che il ragazzo sta nascondendo qualcosa e lo affronta…

Sia Vincent che Nicole dicono chiaramente ad Ana di non avere una buona opinione di Philipp, spiazzando la ragazza.

Alexandra decide di lasciare l’ospedale nonostante la sua ferita sia tutt’altro che guarita.

Yvonne vuole organizzare una proposta di matrimonio indimenticabile per Erik, ma tutto sembra remare contro di lei…

Grazie a Nicole, Ana inizia a vedere il lato negativo del carattere di Philipp.

Christoph garantisce ad Alexandra di trovarla attraente nonostante la cicatrice alla gola, ma la donna è sempre più insicura.