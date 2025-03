Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 1 aprile 2025

Greta interviene prontamente per soccorrere Alexandra, versandole dell’acqua fredda sulla ferita. Poco dopo, arrivano anche Hanno e Christoph. Quest’ultimo chiama un’ambulanza e Alexandra viene trasportata d’urgenza in ospedale. Sconvolta e in lacrime, Greta corre da Noah, tormentata dai sensi di colpa: se non avessero avuto una discussione così accesa, Alexandra non sarebbe finita in ospedale.

Prima di partire, Max e Imani annunciano alla madre di essersi ufficialmente fidanzati e di voler presto convolare a nozze. Intanto, Ana confida a Philipp la verità sulla storia di Apollo e sulla sua espulsione dall'università per il mancato pagamento della retta. La ragazza promette di raccontare tutto alla madre, ma l'occasione si presenta prima del previsto…