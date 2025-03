Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 11 / 12 marzo 2025

Theo confessa a Lale di averla lasciata per risparmiarle sofferenze a causa delle sue stranezze e le chiede perdono. Nel frattempo, Robert ha deciso di restare in Sardegna e deve vendere le sue quote dell’hotel per aprire un ristorante, ma né suo padre né i suoi fratelli dispongono dei fondi necessari per acquistarle. Christoph si propone come acquirente, ma Werner si oppone. Noah mostra alla madre il contratto offertogli da Verena Baum, ma scopre una clausola svantaggiosa e decide di non firmarlo. Intanto, Alexandra chiede a Leander di mantenere il silenzio con Eleni riguardo al suo ricatto a Gesine, orchestrato per incastrarlo nella morte di Vroni, e il ragazzo accetta…

Theo cerca di ottenere il perdono di Lale, ma lei gli confessa di aver bisogno di tempo. Nel frattempo, prosegue l'altalena di emozioni tra Nicole e Michael, entrambi innamorati ma convinti che sia meglio restare solo amici. Helene aveva promesso di non rivelare a Michael i sentimenti di Nicole per lui, ma alla fine di una discussione finisce per svelargli la verità. Intanto, Werner è in ansia perché teme di dover cedere le sue quote del Fürstenhof a Christoph. Yvonne scatena il caos decidendo di vendere alcuni vecchi abiti di Erik. Nel frattempo, Eleni vuole chiedere a Leander di sposarla, ma anche lui ha avuto la stessa idea. Alla fine, è Leander a inginocchiarsi per primo, ma la risposta arriverà nella prossima puntata.