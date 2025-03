Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 31 marzo 2025

La festa di nozze si rivela un grande successo. Ana balla con Philipp e afferra al volo il bouquet, ma ben presto si rende conto che il ragazzo dei suoi sogni la vede solo come un’amica.

Nel frattempo, Markus cerca di ballare con Katja, ma Werner riesce a tenerli lontani per tutta la serata. Markus ne rimane abbattuto, ma Yvonne lo incoraggia a non arrendersi, così come Alexandra sprona Katja a non chiudere le porte a questa possibilità.

Le tensioni tra Alexandra e Greta si fanno sempre più accese: le due finiscono per litigare in cucina, e durante la discussione, dell'olio bollente di una padella schizza sul collo di Alexandra…