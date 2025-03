Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 4 marzo 2025

Yvonne si risveglia dall’anestesia e viene rassicurata da Erik, che le comunica il successo dell’intervento. Nel frattempo, Theo è sollevato per non aver perso il lavoro e, per festeggiare, porta dei fiori a Lale. Questo gesto dà a Lale il coraggio di confessargli i suoi sentimenti, rivelandogli di amarlo. Intanto, Leander ascolta Julian mentre parla al telefono e scopre che si sposerà tra due settimane. Tra i due scoppia un’accesa discussione che degenera rapidamente in una rissa: Julian cade a terra e, in preda alla furia, Leander si scaglia su di lui… Seguici su Instagram.