Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 5 marzo 2025

Nicole si scusa con Michael per il suo comportamento, e il dottore capisce che la donna non prova un vero sentimento per lui. Sembrerebbe tutto perduto, ma quando il destino li porta a incontrarsi al lago durante un’attività sportiva, si divertono molto insieme, dimostrando una forte sintonia. Nel frattempo, Yvonne viene dimessa prima del previsto e, una volta a casa, si sente soffocata dalle attenzioni eccessive di Erik.

Theo e Lale si aprono l'uno con l'altra, confessando i propri sentimenti e apparendo davvero felici insieme. Intanto, Eleni è furiosa con Julian e Leander per la loro rissa e propone al suo futuro marito di trasferirsi altrove. Leander, alla fine, decide di accettare l'offerta di Michael e partire per la Tanzania…