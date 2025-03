Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 6 marzo 2025

Su suggerimento di Erik, Theo vorrebbe organizzare una serata romantica per Lale, ma alla fine rinuncia temendo che a lei possa non piacere. Tuttavia, Lale gli assicura che lui sa già come renderla felice. Nel frattempo, Helene vorrebbe rivelare a Michael i sentimenti di Nicole nei suoi confronti, ma non trova il coraggio di farlo.

Werner si oppone alla partenza di Leander per la Tanzania e, poiché Alfons lo sostiene, finge di essere indifferente alla decisione del nipote, lasciando Alfons amareggiato. Intanto, Leander incontra Eleni presso la roccia, le augura di essere felice e la abbraccia. Più tardi, affida i suoi pazienti a Michael e cancella il numero di Eleni dal suo telefono.

Nel frattempo, Eleni sta provando l'abito da sposa davanti a Greta, ma all'improvviso è colta da una crisi di panico, si sente soffocare e si strappa il vestito di dosso, lasciando Greta sconvolta…