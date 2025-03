Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 7 marzo 2025

Theo e Lale discutono nuovamente a causa di un’altra dimenticanza di lui. Theo si rende conto che non potrà mai essere l’uomo ideale per lei e che finirà sempre per deluderla, così prende una decisione drastica… Noah incontra Verena, un’affascinante imprenditrice che desidera coinvolgerlo come designer per la sua linea di mobili. Intanto, Eleni scopre che Leander ha intenzione di lasciare Bichlheim per sempre e, consapevole di non poterlo perdere, decide di fermarlo. Tuttavia, potrebbe essere già troppo tardi, perché Leander è già in viaggio verso l’aeroporto… Seguici su Instagram.