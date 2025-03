Tempesta d’amore: arriva KATJA, il grande amore di Markus! | Anticipazioni italiane

Un ruolo importantissimo sta per debuttare sui nostri teleschermi! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore assisteremo infatti all’ingresso in scena di un personaggio destinato a diventare una delle colonne portanti della soap… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Katja arriva al Fürstenhof

Con il lieto fine dei due protagonisti Eleni (Dorothée Neff) e Leander (Marcel Zuschlag) dietro l’angolo, la diciannovesima stagione di Tempesta d’amore è ormai giunta alle battute finali. Non c’è dunque da stupirsi se nei prossimi giorni inizieremo ad assistere all’arrivo di numerosi nuovi personaggi, destinati a diventare i volti principali della prossima annata…

Il primo di queste new entry sarà (non a sorpresa) un membro della famiglia Saalfeld, da sempre colonna portante della soap: Katja! Cugina di Charlotte (Mona Seefried), la donna è in realtà legatissima anche a Werner (Dirk Galuba), che sarà infatti felicissimo del suo arrivo. E, come sempre, non si tratterà di una visita di cortesia…

Da poco uscita da un doloroso divorzio, Katja cercherà infatti al Fürstenhof la possibilità di un nuovo inizio, circondata dall’affetto della propria famiglia. Un desiderio che verrà prontamente esaudito, tanto che la donna verrà presto assunta come nuova sommelière dell’hotel! Il lavoro, però, non sarà l’unica cosa che la Saalfeld troverà a Bichlheim…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Katja sarà il grande amore di Markus

Appena arrivata, Katja si imbatterà infatti nell’uomo destinato a diventare il suo grande amore: Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer). La loro, però, sarà una relazione che partirà in salita…

Benché entrambi si siano innamorati perdutamente fin dal primo istante, Katja e Markus si troveranno infatti presto divisi da un ostacolo apparentemente insormontabile: l’odio tra le loro famiglie!

Sarà infatti proprio Markus a strappare a Werner con l’inganno una considerevole quota del Fürstenhof. E a quel punto Katja si troverà a dover scegliere tra l’amore e la lealtà verso i propri cari…

Tempesta d’amore, casting news: Isabell Stern interpreta Katja Saalfeld

Il personaggio di Katja Saalfeld verrà interpretato da Isabell Stern, attrice tedesca classe 1983. Dopo numerose partecipazioni a serie tv e altre produzioni, la Stern entrerà nel cast fisso di Tempesta nel corso della puntata 4138… e vi rimarrà a lungo!

Negli episodi della soap attualmente in onda in Germania, il personaggio di Katja Saalfeld è infatti più che mai al centro della scena, ricoprendo un ruolo di grandissimo rilievo grazie ad una storyline davvero clamorosa…

Chiudiamo con le parole di Isabell Stern sul suo personaggio: “Katja è una donna che affronta la vita con umorismo e ottimismo. Benché anche lei abbia i suoi limiti, è una persona sempre pronta all’azione: questo è ciò che amo del mio personaggio”. Seguici su Instagram.