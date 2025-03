Tempesta d’amore: Eleni distrugge il suo abito da sposa! | Anticipazioni italiane

Organizzare un matrimonio può essere un’esperienza entusiasmante… oppure un incubo! Lo sa bene Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore finirà per vivere una terribile esperienza… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leander decide di andarsene Fino a qualche settimana fa Eleni era pronta a lasciare Julian (Tim Borys) per tornare dal suo grande amore: Leander (Marcel Zuschlag). Nel giro di pochi giorni, però, tutto è cambiato! La scoperta di essere incinta ha infatti portato la Schwarzbach a decidere di restare col fidanzato e sposare quest’ultimo. Una decisione che non è cambiata nemmeno dopo la perdita del proprio bambino. Inutile dire che per Leander si è trattato di un durissimo colpo, che lo ha portato a cercare consolazione nello sport estremo. Dopo aver addirittura rischiato la vita, però, il medico capirà di dover dare un colpo di spugna al passato per poter guardare avanti. E così Saalfeld prenderà una decisione drastica: lasciare Bichlheim per trasferirsi in Africa!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni ha un attacco di panico