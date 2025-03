Tempesta d’amore: Katja resta al Fürstenhof per Markus! Ma lui… | Anticipazioni italiane

L’amore porta a commettere follie… e Katja Neubach (Isabell Stern) lo sa bene! Proprio quando aveva deciso di iniziare una nuova vita concentrandosi su se stessa e la propria carriera, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna deciderà infatti di seguire il proprio cuore, prendendo una decisione decisamente azzardata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Katja e Markus fanno l’amore

Reduce da un doloroso divorzio, Katja era giunta al Fürstenhof per una breve vacanza con l’intento di recuperare la serenità… sicuramente non di innamorarsi di nuovo! Come sappiamo, però, il destino le ha riservato una sorpresa davvero inaspettata…

Appena arrivata, la donna ha fatto infatti la conoscenza di Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer), con cui è scattato un vero e proprio colpo di fulmine. Un sentimento che è sopravvissuto anche alla scoperta dei crimini di cui l’uomo si è macchiato per colpire i Saalfeld.

Sarà in questa complessa situazione che Katja riceverà un’allettante offerta di lavoro da Berlino e deciderà di partire immediatamente per la capitale tedesca. Prima, però, ci sarà tempo per una notte di passione con Markus… E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Katja rinuncia a partire per Markus

L’indomani mattina sarà chiaro per entrambi che quanto accaduto non è stato una semplice avventura, tanto che la Neubach – ormai perdutamente innamorata – chiederà a Schwarzbach di seguirla a Berlino. Una richiesta che lui – seppur a malincuore – si vedrà costretto a rifiutare.

Col cuore a pezzi, Katja farà dunque le valigie e si preparerà dunque a lasciare Bichlheim per iniziare la sua nuova vita lontano dal Fürstenhof. All’ultimo istante, però, tutto cambierà! Proprio mentre starà per salire sul suo shuttle, la donna scorgerà infatti da lontano la figura di Markus, finendo per venire sopraffatta dai dubbi…

Il risultato? Incoraggiata da Werner (Dirk Galuba), Katja deciderà di restare al Fürstenhof, dove verrà assunta come nuova sommelière dell’hotel. Se tutti saranno felici per la decisione della donna, sarà invece proprio Markus a reagire in modo più distaccato…

Con grande delusione della Neubach, Schwarzbach dimostrerà infatti poco entusiasmo per la novità, tanto da portare la donna a nascondergli di aver deciso di restare per amor suo. A quel punto Katja inizierà a pensare che Markus non ricambi davvero i suoi sentimenti, ma la verità dietro al comportamento dell’imprenditore è un’altra… Seguici su Instagram.