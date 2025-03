Tempesta d’amore: Theo lascia Lale! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Uno vero e proprio shock è in arrivo per i fan della bellissima coppia formata da Theo Licht (Lukas Leibe) e Lale Ceylan (Yeliz Simsek). Proprio quando la loro storia d’amore era appena sbocciata, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questi due amatissimi personaggi affronteranno infatti una crisi inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lale e Theo diventano una coppia

Dopo un inizio difficile e qualche incidente di percorso, la storia d’amore di Lale e Theo procederà a gonfie vele. Ormai certi dei propri sentimenti, tra pochi giorni questi due amatissimi personaggi troveranno infatti finalmente il coraggio di dichiararsi, diventando così ufficialmente una coppia!

Al settimo cielo, i due freschi innamorati trascorreranno insieme ogni momento libero, ritrovandosi più uniti e complici ogni giorno che passa. Purtroppo, però, un incidente rovinerà tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Theo lascia Lale

Noto per il suo talento con la tecnologia, Theo si offrirà di riparare il computer portatile di Lale per permettere a quest’ultima di partecipare da remoto alla festa di compleanno della sua amata nonna. A causa della propria smemoratezza, però, il ragazzo finirà per dimenticarsi dell’impegno preso…

Mortificato, Licht proverà a scusarsi con la fidanzata, che sarà però troppo delusa per perdonarlo immediatamente. Un errore che avrà ripercussioni pesantissime!

Quando infatti Lale si renderà conto di essere stata ingiusta con Theo e si scuserà con lui, il ragazzo avrà già presto una decisione drastica: troncare la loro relazione per non dover più ferire la donna che ama! Sarà dunque la fine per questa bellissima coppia? Seguici su Instagram.