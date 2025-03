Un posto al sole, anticipazioni 1 aprile: Valeria ancora se la gode, ma Camillo indaga!

Pare l’inizio di una storia colma di intrighi e colpi di scena: Valeria (Benedetta Valanzano) è un’antagonista astuta e infatti continua a tessere la sua trama contro Manuela (Gina Amarante), non sapendo però che il giovanissimo Camillo (Lorenzo De Angelis) potrebbe sventare i suoi piani con la sua abilità investigativa. Intanto, Manuel (Manuel D’Angelo) e Raffaele (Patrizio Rispo) fanno reciproci scherzi ingegnosi (non per niente è la puntata del primo aprile!), aggiungendo un tocco di leggerezza alla vicenda. Seguici su Instagram.