Un posto al sole, anticipazioni 10 marzo: Michele, condizioni assai critiche

Rossella (Giorgia Gianetiempo) si ostina a tentare in ogni modo di rianimare suo padre, mentre Fusco (Marco Mario De Notaris) approfitta della confusione per darsi alla fuga. Nel frattempo, Michele (Alberto Rossi) vive un’esperienza fuori dal comune, che sembra essere compresa solo da una misteriosa donna presente in ospedale.

A Palazzo Palladini arriva la drammatica notizia della sparatoria avvenuta in ospedale, gettando nello sconforto amici e parenti. Le condizioni del giornalista, sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia, appaiono sempre più critiche…