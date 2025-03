Un posto al sole, anticipazioni 4 marzo: Michele intervista Gennaro Gagliotti

Alice (Fabiola Balestriere) cerca di elaborare la delusione provata a causa del “tradimento” di Vinicio (Gianluca Spagnoli), mentre Michele (Alberto Rossi) si prepara a intervistare Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) con l’obiettivo di metterlo alle strette. Nel frattempo, Giulia (Marina Tagliaferri) nota le continue insicurezze di Rosa (Daniela Ioia) riguardo alla sua relazione con Pino (Antimo Casertano) e decide di confrontarsi con Raffaele (Patrizio Rispo). Infine, Valeria (Benedetta Valanzano) organizza una sorpresa per Niko (Luca Turco) per festeggiare il Carnevale in modo speciale… Seguici su Instagram.