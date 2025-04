Beautiful, trama 10 aprile: Li a Finn, “non interessarti troppo ai problemi di Hope!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 10 aprile 2025

Ascoltati i timori di Finn (Tanner Novlan) sulla vita di Hope (Annika Noelle), Li (Naomi Matsuda) gli rammenta la storia complicata tra la giovane e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), per cui lo mette in guardia dall’interessarsi troppo ai problemi di Hope: a Steffy potrebbe non fare piacere e lui non può permettersi di fare altro che allontani ancora di più sua moglie.

R.J. (Joshua Hoffman) assicura Luna (Lisa Yamada) quando la ragazza si lascia sfuggire che potrebbe non avere un lungo futuro alla Forrester Creations. Il segreto di Luna rischia di venire a galla quando, accidentalmente, Li scorge sua nipote.

Hope è sgomenta di scoprire che Deacon (Sean Kanan) ha una relazione con Sheila (Kimberlin Brown) e che vuole un futuro con lei….