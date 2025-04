Beautiful, anticipazioni 11 aprile: Li è furiosa per la presenza di Luna!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 11 aprile 2025

La reazione di Hope (Annika Noelle) al fidanzamento del padre non si fa attendere e la giovane Logan appare disgustata che Deacon (Sean Kanan), dopo aver rimesso in sesto la sua vita, voglia rischiare tutto per Sheila (Kimberlin Brown). Finn (Tanner Novlan) assicura a R.J. (Joshua Hoffman) che riporterà Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) a casa, allontanando da loro Sheila.

Li (Naomi Matsuda) è furiosa nello scoprire che Luna (Lisa Yamada) lavora da tempo alla Forrester Creations; ritenendo che non sia affatto casuale che questo metta lei e sua sorella nell'orbita della ricca nuova famiglia di Finn, le intima di lasciare l'impiego…