Beautiful, anticipazioni 12 aprile: il discutibile passato di Poppy

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 12 aprile 2025

Deacon e Sheila cercano di convincere Hope che la Carter è cambiata e le chiedono di essere loro di supporto. La giovane Logan però è incapace di accettare la decisione del padre, che rischia di rovinare la propria vita, nonché il rapporto con la figlia, per amore di Sheila.

Dalla discussione tra Li e Luna emerge che anni prima la dottoressa cercò di aiutare l’inaffidabile sorella Poppy trovandole lavoro nel negozio dell’ospedale dove lavorava. Ebbene, Poppy finì per avere una relazione con un medico sposato, rischiando di coinvolgere la carriera di Li nello scandalo.

Li mette in chiaro di non fidarsi delle parenti ed ordina a Luna di lasciare la Forrester Creations. R.J. è sorpreso di sorprendere Luna nel prepararsi a presentare le dimissioni. Appresa la parentela di Luna con i Finnegan, R.J. si oppone al fatto che la ragazza si lasci condizionare dalla zia e pretende che rimanga. I due si baciano per la prima volta.

Hope e Finn si confrontano sulla storia di Deacon e Sheila: entrambi non sono disposti a credere che per Sheila ci possa essere redenzione e cambiamento. Hope così decide di rivelare a Brooke la spaventosa novità su Deacon…