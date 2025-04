Beautiful, anticipazioni 2 aprile: Brooke e Taylor entrambe avverse a “Hope & Thomas”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 2 aprile 2025

Nonostante la costante tensione tra loro, Brooke (Katherine Kelly Lang) e Taylor (Krista Allen) riconoscono di essere entrambe avverse alla possibile relazione tra Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson). Intanto Eric (John McCook) è sempre più frustrato dalla sua condizione e R.J. (Joshua Hoffman) decide di rivelare a Luna (Lisa Yamada) che il nonno sta nascondendo un problema di salute ed ecco perché è costantemente nervoso. Donna (Jennifer Gareis) fa del suo meglio per nascondere a Katie (Heather Tom) come mai un’ultima collezione sia così importante per Eric… Seguici su Instagram.