Beautiful, anticipazioni 3 aprile: Eric e Donna ricevono la visita di un medico…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 3 aprile 2025

R.J. (Joshua Hoffman) confida a Luna (Lisa Yamada) tutta la sua preoccupazione per Eric (John McCook): inizia a temere che la sua non sia solo artrite, ma gli ha promesso di mantenere il segreto.

Ridge (Thorsten Kaye) manifesta a Brooke (Katherine Kelly Lang) la propria insofferenza per la sfida contro Eric: non vorrebbe farla ed è preoccupato per il padre.

Eric e Donna (Jennifer Gareis) sembrano ricevono una visita a domicilio dal dottor Colby, a cui si sono rivolti per fare luce sullo stato di salute dello stesso Eric… Seguici su Instagram.