Che dio ci aiuti 8, anticipazioni sesta puntata 10 aprile 2025

La sesta puntata dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti andrà in onda su Rai 1 giovedì 10 aprile 2025, con due nuovi episodi intitolati “Aiutami” e “Rewind”.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni e trame episodi di giovedì 10 aprile 2025

Nel primo episodio, Aiutami, Azzurra e Lorenzo si trovano ad affrontare un presunto caso di violenza domestica. Nel frattempo, Azzurra scopre l’identità di Dario, l’uomo con cui Serena si vedeva di nascosto, e questa rivelazione la mette in difficoltà. Intanto, Cristina cerca di prendere le distanze da Pietro, ma lui inizia a guardarla sotto una nuova luce.

Nel secondo episodio, Rewind, Cristina si ritrova coinvolta in una situazione complicata legata al suo ex fidanzato Matteo, il padre del bambino che aspetta. Questo porta Pietro a sentirsi deluso e a rimproverarle di non essere davvero cambiata. Tuttavia, Azzurra è al suo fianco per offrirle tutto il suo sostegno.