Gabriel Garko e Anna Safroncik protagonisti di una nuova fiction Mediaset

Dopo il successo dello scorso anno con Se Potessi dirti Addio, Gabriel Garko e Anna Safroncik sono pronti a tornare insieme sul set per una nuova serie Mediaset. Una conferma che sa di consacrazione, considerando l’ottima accoglienza riservata al loro primo lavoro da co-protagonisti: tre puntate capaci di emozionare il pubblico e totalizzare una media d’ascolto del 17,1%, riportando in auge un tipo di racconto melodrammatico dal forte impatto emotivo.

Il progetto, ancora top secret nel titolo e nella trama, vedrà i due attori di nuovo al centro della scena, affiancati dalla regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, i quali anche in questa occasione firmeranno insieme la direzione artistica. Il sodalizio tra la coppia di registi e i due interpreti si rinnova nel segno della continuità, ma con lo sguardo rivolto a una nuova storia, tutta da scoprire.

L’alchimia tra Garko e Safroncik ha rappresentato uno degli elementi vincenti di Se Potessi dirti Addio. L’intensità delle loro interpretazioni, unite a una scrittura che ha saputo valorizzare i sentimenti senza scadere nel cliché, ha riportato l’attenzione del pubblico su una formula narrativa che Mediaset conosce bene, ma che da tempo cercava un’occasione per essere rilanciata. Garko, volto iconico della fiction italiana, ha ricevuto anche un premio per la sua performance, mentre la Safroncik ha confermato tutta la sua solidità come attrice drammatica.

L’attesa per questo nuovo progetto è alta, e le aspettative altrettanto. L’obiettivo sembra chiaro: ripetere – e magari superare – il successo dello scorso anno, riportando sulla prima serata di Canale 5 una storia in grado di far battere il cuore agli spettatori.

Per ora, non resta che attendere l'inizio delle riprese, previsto a breve. Ma una cosa è certa: Garko e Safroncik, insieme, funzionano. E sono pronti a dimostrarlo ancora una volta.