Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 2 aprile: Enrico deve fare una scelta difficile

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 2 aprile 2025

Lea arriva da Venezia e rivela a Enrico di aver nascosto Anita a causa di alcune minacce ricevute. Inoltre, sostiene che sarà necessario trovare un luogo più sicuro per tutti loro. Marta, preoccupata, condivide la situazione con Umberto, ma lui non si fida di Lea e decide di tenerla sotto controllo per studiare i suoi movimenti.

Durante una cena in Villa, Adelaide nota un dettaglio particolare nel rapporto tra Odile e Guido Castelli, il produttore cinematografico, che la insospettisce.

Nel frattempo, al Paradiso, Concetta fa aprire gli occhi a Botteri sui sentimenti di Delia, spingendolo a riflettere. Dopo aver capito ciò che prova la ragazza, lo stilista decide di invitarla a cena.

Enrico, invece, condivide con Marta le sue preoccupazioni: per proteggere la figlia e la cognata, sarà costretto a prendere una decisione estremamente difficile…