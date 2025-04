Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 3 aprile: l’emergenza che cambia tutto!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 3 aprile 2025

Agata riceve numerosi complimenti per il servizio fotografico, ma sono quelli di Mimmo a farle particolarmente piacere, tanto da spingerla a invitarlo al cinema. Nel frattempo, la notizia che Rosa non vive più con Marcello porta Tancredi a fare a Umberto una rivelazione inaspettata. In vista della firma del contratto, Odile chiarisce la sua posizione con Guido, il quale cerca di approfondire il suo legame con Matteo.

Marcello sprona Matteo a dichiarare i propri sentimenti a Odile. Nel frattempo, Enrico è pronto a partire per l'America con Anita e Lea, ma un'improvvisa emergenza a Villa Guarnieri, dovuta a un malore di Adelaide, cambia improvvisamente le carte in tavola….