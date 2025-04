Il paradiso delle signore 9, trama 7 aprile: Umberto turbato dalle rivelazioni di Adelaide

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di lunedì 7 aprile 2025

Dopo l’operazione d’urgenza di Adelaide, Enrico rientra dall’ospedale completamente esausto, mentre Umberto è ancora turbato dalle rivelazioni che la Contessa gli ha fatto prima di entrare in sala operatoria.

La nuova collezione giovani del Paradiso viene finalmente esposta in vetrina, ma qualcosa non va come previsto, costringendo lo staff a rimettersi subito al lavoro per risolvere il problema. Guido comunica a Odile che Marina Valli, l’attrice del film, desidera incontrare gli autori della canzone, e poco dopo rivela a Matteo una notizia che lo mette profondamente in agitazione.

Infine, Anita è sempre più determinata a partire per l’America e, per convincere Enrico, Lea cerca di far leva sui suoi sensi di colpa… Seguici su Instagram.