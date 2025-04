Il paradiso delle signore 9, trama 8 aprile: Agata sorprende Mimmo con una richiesta…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di martedì 8 aprile 2025

Odile finalmente può far visita ad Adelaide, ora che la sua salute si è stabilizzata. Nel frattempo, al Paradiso, la dirigenza riflette sulla possibilità di soddisfare il desiderio delle Veneri di recarsi a Roma per partecipare alla trasmissione radiofonica Bandiera Gialla. L’idea rappresenta anche un’occasione per promuovere la nuova collezione tra i giovani.

Agata sorprende Mimmo con una richiesta inaspettata. Guido propone a Odile di trascorrere una serata dedicata alla musica, mentre Tancredi, accorgendosi del malumore di Rosa, pianifica una sorpresa per lei. Lea cerca di convincere Marta a persuadere Enrico a partire per l’America, mentre lui tenta di spiegare ad Anita perché, almeno per ora, non può unirsi al viaggio con lei e la zia Lea. Seguici su Instagram.