Il paradiso delle signore 9, ecco quando termina. Anticipazioni 28 aprile

Come conseguenza ai numerosi cambi di palinsesto intervenuti questa settimana a causa della morte del Papa, Il paradiso delle signore 9 andrà avanti per tutta la settimana dal 28 aprile al 2 maggio (compreso giovedì 1) e vedrà andare in onda il suo finale di stagione lunedì 5 maggio.

Poi, in attesa della ripresa a settembre, Rai 1 occuperà lo spazio lasciato vuoto dal Paradiso con una nuova soap della durata di pochi mesi: Ritorno a Las Sabinas (di cui vi parleremo presto). Vediamo intanto la trama della puntata di lunedì 28 aprile.

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di lunedì 28 aprile 2025

Agata viene a sapere che Carmelo ha costretto Mimmo a chiedere il trasferimento in Sicilia, sebbene a lei dispiaccia l’idea di vederlo lasciare Milano. Nel frattempo, Mimmo decide definitivamente sul suo futuro e affronta suo padre.

Odile origlia una conversazione scomoda tra Giulia Furlan e Lucia Giorgi, che riguarda Rita, mentre Marcello ha pianificato un modo per scoprire se sia stata davvero la ragazza a dare il bozzetto dell’abito iconico di Botteri alla Galleria Milano Moda.

Adelaide, su suggerimento di Tancredi, si fa intervistare da Rosa, che cerca di celare il suo disagio quando la Contessa discute della sua relazione con Marcello. Infine, i criminali che stanno cercando Enrico hanno trovato l'abitazione di Marta…