Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 14 al 18 aprile 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 14 a venerdì 18 aprile 2025

Irene, Delia e Rosa si mostrano entusiaste per la gita a Roma e per aver partecipato a Bandiera Gialla, mentre la nuova collezione firmata Botteri conquista il favore dei più giovani. Roberto consiglia a Mimmo di chiedere ad Agata di uscire. Marta e Anita continuano ad avere difficoltà nel loro rapporto e Marta ne soffre molto. Finalmente Adelaide torna a casa dopo l’intervento al cuore e, per evitarle preoccupazioni, Umberto e Marcello decidono di mettere da parte le loro divergenze.

Nel frattempo, Giulia Furlan continua a stuzzicare Delia, che però ha un’idea per sostenere Botteri. Con l’arrivo imminente della Pasqua, lo staff del Paradiso si riunisce come da tradizione per pianificare le iniziative festive. Salvatore, nel frattempo, nota un comportamento insolito tra Odile e Guido e cerca di capirne di più. Agata tenta di rinnovare lo stile di Mimmo, ma lui oppone resistenza. Rosa confida a Elvira il suo dolore per Marcello, mentre Tancredi ha grandi piani per lei.

Enrico viene finalmente a conoscenza della data del processo e Umberto si offre di ospitarlo con la figlia a Villa Guarnieri per garantire loro maggiore sicurezza. A sorpresa, Auretta Grimaldi arriva al Paradiso per visionare gli abiti di Botteri e scrivere un articolo sulla nuova collezione. Matteo invita Odile a cena, ma un imprevisto all’ultimo minuto cambia completamente la serata. Tancredi mette Rosa di fronte a una scelta difficile: se vuole crescere professionalmente come giornalista, dovrà lasciare il Paradiso. Rosa decide allora di affrontare Marcello.

Agata informa Mimmo che il padre Carmelo sta per fargli visita a Milano, così i due iniziano a elaborare un piano per nascondergli la sospensione di Mimmo dalla Polizia. Matteo decide di farsi da parte con Odile. Delia propone a Botteri di passare insieme la Pasquetta. In magazzino si presenta un uomo misterioso che chiede di Enrico, il quale nel frattempo ha deciso di trasferirsi con Anita a Villa Guarnieri. Rosa consegna a Roberto le sue dimissioni dal Paradiso delle Signore e firma il contratto con Tancredi.

L’articolo di Auretta Grimaldi viene pubblicato, con una recensione entusiasta della collezione Botteri. La piccola Anita inizia ad ambientarsi a Villa Guarnieri e si confida con Umberto, che scopre cosa pensa realmente di Marta. Il padre di Mimmo arriva in città e i Puglisi mantengono il segreto sulla sua sospensione, anche se Ciro è riluttante a mentire a Carmelo. Infine, Tancredi fa un dono a Rosa e tenta di baciarla… Seguici su Instagram.