La promessa, anticipazioni 10 e 11 aprile: Jana svela a Manuel che Pia è ancora viva

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 10 e venerdì 11 aprile 2025

Jana e Manuel si incontrano finalmente. Jana gli racconta ciò che è successo alla Promessa e gli parla di Martina, ma non riesce a trovare il coraggio per dirgli che Pia è ancora viva. Petra consiglia a Santos di accettare il fatto che Vera non lo ami.

Manuel e Curro cercano di convincere Martina ad approvare il matrimonio tra il Conte e Margarita. Candela informa Virtudes che il parroco non intende assumere una domestica. Salvador chiede a Maria di sposarlo, ma lei lo percepisce come distante e freddo.

Petra minaccia Ignacio, avvertendolo che potrebbe rivelare la verità sul suo avvelenamento. Pia non sopporta più di vivere nella grotta. Maria le comunica che Gregorio è venuto a sapere che lei è viva. Infine, Jana trova il coraggio di confessare a Manuel che Pia è ancora viva. Lorenzo si dirige in cucina con un vasetto di marmellata in mano, deciso a chiedere spiegazioni a Lope.