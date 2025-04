La promessa, anticipazioni 19 e 20 aprile: Romulo ha intuito tutto!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 19 e domenica 20 aprile 2025

Jana usa un espediente per far scoprire a Manuel che donna Pia è viva e che lei e don Romulo hanno mentito per proteggerli entrambi. Curro invita Martina a fare una passeggiata nei giardini per rilassarsi. Alonso è infastidito dalla malizia di Lorenzo. Cruz li sorprende mentre discutono e decide di intervenire. Salvador rimprovera Maria davanti a tutti perché ha dimenticato di parlare al prete del loro matrimonio, ma Maria ribatte che anche lui aveva dimenticato. Tutti notano che c’è un cambiamento tra loro due.

Catalina va a trovare Pelayo nei giardini di sua madre e gli fa capire quanto le importa. Jana racconta a Maria del piano per informare Manuel su donna Pia e attirarlo dalla loro parte. Tuttavia, Romulo ha intuito tutto. Dice a Manuel di averlo visto in atteggiamenti intimi con Jana e si sente obbligato a informarne il padre. Manuel, preoccupato dalle conseguenze, chiede tempo per parlarne lui stesso al padre. Intanto, si organizza il trasferimento di donna Pia dalla caverna alla vecchia capanna di Ramona…. Seguici su Instagram