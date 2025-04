La promessa, anticipazioni 2 e 3 aprile: Vera capisce chi ha convocato sua madre…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 2 e 3 aprile 2025

Durante un discorso, Petra rivela a Vera che è stato Santos a occuparsi dei famosi inviti per la merenda, facendo così comprendere alla ragazza che è stato lui a convocare sua madre. Nel frattempo, Cruz decide di organizzare un concerto per celebrare il ritorno di suo figlio e dare un degno addio a Maria Antonia, prossima a lasciare la Promessa. Il progetto delle marmellate procede con successo e Simona ottiene anche l’approvazione di Romulo, che sceglie di schierarsi con la servitù, opponendosi a Ricardo, più restio sull’argomento.

Adriano e Catalina sembrano aver superato l’imbarazzo causato dalla cena di bentornato per Manuel e lei chiede a Simona di prepararle una cena speciale da servire nell’hangar. Intanto, Vera non capisce il motivo del distacco di Lope, il quale le spiega che appartengono a mondi diversi e teme che, un giorno, lei possa ripudiarlo e umiliarlo per via della sua condizione di semplice cuoco, mentre lei è di nobili origini. Nonostante il giuramento d’amore eterno di Vera, Lope preferisce prendersi del tempo. Infine, Pia è sempre più debole e inizia a temere di morire nella grotta… Seguici su Instagram.