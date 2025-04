La promessa, anticipazioni 21 aprile: un dono per provocare Alonso

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 21 aprile 2025

Margarita si rende conto che è giunto il momento di fare una scelta e prende la decisione definitiva sul matrimonio con Ayala. Il soggiorno di María Antonia a La Promessa sta per concludersi, ma Cruz non la lascia andare senza farle un dono prezioso il cui unico scopo è provocare Alonso. Lope si accorge che Salvador non è più così entusiasta di sposare María, nonostante il suo amore per lei, e lo incoraggia a parlarne con lei, che fino ad ora era all’oscuro.

Santos vuole dimostrarsi all’altezza della sua nuova posizione di valletto e viene ricompensato quando Curro inizia a confidarsi con lui. Simona cerca una soluzione al problema di Virtudes, anche se potrebbe risultare peggiore del problema stesso. Il sogno di un futuro felice insieme sembra distante per Jana e Manuel, soprattutto quando lui prende una decisione che potrebbe essere definitiva… Seguici su Instagram.