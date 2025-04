La promessa, anticipazioni 29 aprile: Jana è scettica ma felice

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 29 aprile 2025

Dopo aver ascoltato una conversazione intensa tra Manuel e Jana, Pia informa Jana di essere a conoscenza della loro relazione e si dichiara favorevole. Martina propone a Julia di restare per qualche giorno alla Promessa, e Julia accetta, iniziando a chiedere a Curro informazioni sulla guerra. Petra confida a Santos di essere infastidita dalla presenza di Teresa al palazzo ma ammette di non poter far altro che accettarla. Dal suo canto, Teresa è rammaricata per aver perso l’affetto della governante e spera di ricucire presto i rapporti.

Romulo annuncia la partenza di Salvador, destinato a diventare primo valletto in un altro palazzo. Teresa approfitta dell'occasione per chiedere al maggiordomo la possibilità di inserire suo marito Marcelo nel personale di servizio. Romulo accoglie la richiesta e si occupa dell'assunzione di Marcelo. Manuel informa Jana che il nuovo parroco di Luján è disposto a sposarli segretamente. Jana è dubbiosa ma contenta…