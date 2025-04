La promessa, anticipazioni 4 aprile: Cruz chiede a Catalina di tornare a vivere a palazzo

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 4 aprile 2025

Curro si rifiuta di rivelare il nascondiglio di Martina finché non avrà la certezza che il conte de Ayala non la denuncerà né la farà rinchiudere di nuovo in sanatorio. Nel frattempo, la duchessa de Carril si reca a palazzo con una scusa, cercando di convincere Vera a tornare a casa, ma la ragazza le risponde con fermezza che rimarrà a La Promessa e le chiede di dimenticarla.

Manuel mette in guardia Cruz: se non chiederà scusa a Catalina, rischierà di compromettere anche il loro rapporto. Intanto, Vera si infuria con Santos, accusandolo di aver mandato l’invito a sua madre per la merenda, ma lui nega ogni coinvolgimento.

Lorenzo informa Lope che lui e le cuoche non si occuperanno più delle marmellate a causa delle lamentele ricevute dall’esercito. Candela, invece, racconta a Simona e Lope di aver saputo dell’arrivo di un nuovo parroco in paese e propone di candidare Virtudes per aiutarlo.

Cruz si reca nell’hangar per parlare con Catalina e si scusa per quello che definisce un “malinteso” con la stampa, chiedendole di tornare a vivere a palazzo. Dopo aver riflettuto, la ragazza accetta la proposta… Seguici su Instagram.