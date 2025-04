La promessa, trama 7 e 8 aprile: Lope prepara una meringa per Vera, ma Santos…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 7 e martedì 8 aprile 2025

Lorenzo confida a Cruz del bacio tra Alonso e Maria Vittoria, ma Cruz reagisce con indifferenza, frustrando Lorenzo che insiste inutilmente. Nel frattempo, Curro, fidandosi del conte, conduce Martina a palazzo, ignorando che si tratta di un subdolo piano ordito da Ayala. Quest’ultimo obbliga Martina a scegliere tra ritirarsi in convento o affrontare il rischio di essere rinchiusa in un manicomio o in carcere. Martina è sconvolta e profondamente delusa dal gesto di Curro. Quando il giovane cerca di aggredire il conte, Manuel e Alonso intervengono per fermarlo.

Virtudes soffre per la lontananza del figlio, sottratto dai suoceri, e vive nel timore di non riabbracciarlo mai più. Martina, sfinita dalle difficoltà, trova in Curro la volontà di scappare insieme per sfuggire a un destino che rifiutano entrambi.

Lope organizza la preparazione e conservazione delle marmellate con l’aiuto delle donne del paese, lontano dalla Promessa. Con questo stratagemma riesce a placare il capitano e evita di consumare la frutta dei marchesi in cucina. Jana racconta a Maria del suo primo incontro con Manuel, al ritorno dal fronte: in quell’occasione, Manuel dichiarò alla madre i suoi sentimenti sinceri, rivolgendole uno sguardo intenso.

Per finire, Lope prepara una meringa straordinaria e la offre a Vera, ma Santos sorprende i due sul fatto!