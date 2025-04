La promessa, anticipazioni dal 13 al 19 aprile 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 13 a sabato 19 aprile 2025

Pelayo inizialmente rifiuta di incontrare Catalina, chiudendole la porta in faccia quando lei si presenta a casa sua. Tuttavia, la determinazione di Catalina ha la meglio e riesce a convincerlo almeno ad ascoltarla. Nel frattempo, tra Santos e Petra cresce una certa intesa, che stavolta non passa inosservata: è Rómulo, infatti, a cogliere un atteggiamento sospetto tra i due.

María Fernández e Salvador cercano di riprendere i preparativi per il loro matrimonio, ma il percorso si rivela più difficile del previsto e le conclusioni a cui giungono non sono affatto quelle sperate. Le domande di Cruz mettono in allarme María Antonia, che affronta Lorenzo per scoprire se ha rivelato a qualcuno la sua relazione con Alonso. I sospetti di Lorenzo sulla servitù, in merito alla produzione delle marmellate, lo spingono a prendere precauzioni.

Virtudes, sempre più preoccupata per i rischi che stanno correndo, si trova nuovamente a fronteggiare l’imprevisto. Nel frattempo, Jana e Manuel continuano in segreto a progettare il loro matrimonio. Ayala decide di non mandare più Martina in convento, sostenendo che sia per salvaguardare il suo rapporto con Margarita. Intanto, Virtudes cerca una soluzione per sistemare il piccolo Adolfo, che non può più restare dai suoceri.

Catalina riesce a chiarirsi con Pelayo, il quale confessa di non voler tornare alla Promessa e le propone di trasferirsi da lui. Lei, però, lo sorprende dicendogli che ha in mente una proposta da fargli. Rómulo incarica Petra di recuperare dal conte il denaro che Alonso aveva donato alle suore per risarcirle del disturbo arrecato dalla falsa partenza verso il convento, visto che Martina non partirà più.

Petra avverte Santos che non dovrà più infastidire né Lope né Vera, invitandolo a cambiare atteggiamento. Dopo l’ennesimo comportamento invadente da parte di Cruz, María Antonia sembra ormai decisa a lasciare la Promessa. Intanto, María e Salvador si preparano al grande passo.

Manuel chiede a Jana di accompagnarlo alla grotta dove si nasconde Pia. Catalina e Pelayo decidono di ricominciare da capo per ricostruire il loro rapporto. Davanti a tutti, Lorenzo insinua dubbi sull’origine dell’avvelenamento del conte, e Ayala sostiene che, in realtà, il conte non sia mai stato avvelenato: i sintomi avuti sarebbero dovuti ad altro.

Petra vieta a Virtudes di portare il figlio nel palazzo e le dice che potrà affrontare l’argomento solo con Cruz. Jana rivela a María di aver detto a Manuel che Pia è viva. Intanto, Petra si fa restituire da Ayala i soldi che Alonso aveva consegnato alle suore. Manuel e Jana si recano alla grotta e trovano Pia in condizioni gravissime.

Petra propone a Don Ricardo che Santos diventi il valletto personale di Curro. Alonso e Lorenzo discutono sull’eventualità che María Antonia lasci davvero la tenuta. Con uno stratagemma, Jana fa in modo che Manuel scopra la verità su Pia e sul ruolo che lei e Rómulo hanno avuto nel proteggerla, mentendo per il suo bene e per quello del bambino.

Curro invita Martina a fare una passeggiata nei giardini per distrarla. Alonso non tollera più i modi insinuanti di Lorenzo, e Cruz interviene quando li sorprende a discutere. Salvador rimprovera María davanti a tutti per essersi dimenticata di informare il prete sulle nozze, ma lei gli fa notare che anche lui ha commesso la stessa dimenticanza. La tensione tra i due è evidente, e tutti notano che qualcosa è cambiato nel loro rapporto.

Catalina va a trovare Pelayo nei giardini della madre e gli dimostra quanto tenga a lui. Jana racconta a María dello stratagemma con cui ha fatto scoprire a Manuel la verità su Pia, sperando che ora si schieri dalla loro parte. Tuttavia, Rómulo ha capito tutto: affronta Manuel, dicendogli di averlo visto in atteggiamenti intimi con Jana e di sentirsi in dovere di parlarne con suo padre. Spaventato dalle conseguenze, Manuel chiede tempo per poterlo dire lui stesso.

Nel frattempo, si organizza il trasferimento di donna Pia dalla grotta alla vecchia capanna di Ramona, dove potrà ricevere cure adeguate e restare al sicuro…