La promessa, anticipazioni dal 27 aprile al 3 maggio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 27 aprile a sabato 3 maggio 2025

La rivelazione di Cruz mette seriamente in crisi il suo matrimonio con Alonso. Intanto, Romulo mette in guardia Jana sulla sua relazione con Manuel, spingendola a sfogarsi con Maria. Maria e Lope, pur felici del nuovo lavoro ottenuto da Salvador, sono tristi per la sua imminente partenza. A La Promessa si registrano alcuni ritorni: quello di Pelayo non riceve l’accoglienza sperata da Catalina, e anche durante la colazione le tensioni con gli altri commensali non mancano. Il ritorno di Teresa, seppur accolto con calore dalla servitù, scatena la rabbia di Donna Petra.

Alla tenuta arriva una certa Julia Valdés Rodríguez, che restituisce a Martina l’orecchino smarrito. La donna, accusando un malore, viene invitata a fermarsi per la notte. Mentre Manuel è distratto dalla vicenda di Pia e cerca insieme a Jana di proteggerla, rimane all’oscuro del reale stato emotivo della madre. Vera continua a essere angosciata dall’insistenza della madre e ne parla con Lope.

Dopo aver sentito un momento di tenerezza tra Manuel e Jana, Pia si apre con Jana, rivelando di sapere della loro relazione e dichiarandosi favorevole. Martina invita Julia a restare qualche giorno alla Promessa. Julia accetta e inizia a fare domande a Curro sulla guerra. Petra, infastidita dalla presenza di Teresa, ne parla con Santos, pur sapendo di doverla accettare. Dal canto suo, Teresa soffre per la freddezza della governante e spera di ricucire i rapporti con lei.

Romulo annuncia la partenza di Salvador, destinato a diventare primo valletto in un’altra dimora. Teresa col coglie l’occasione per proporre l’assunzione del marito Marcelo e Romulo accetta. Manuel informa Jana che il nuovo parroco di Luján è disposto a sposarli in segreto. Jana, pur dubbiosa, è felice.

Romulo va a trovare Pia e insieme discutono dell’amore tra Jana e Manuel, concordando sull’importanza di non interferire. Romulo decide quindi di non riferire nulla ai marchesi e augura felicità ai due giovani. Nel frattempo, Catalina e Lorenzo si scontrano sull’attività delle marmellate. Il capitano si lamenta dell’atteggiamento di Catalina con Alonso, che però prende le difese della figlia.

È il giorno dell’addio di Salvador: saluta La Promessa, i padroni e soprattutto Maria. Marcelo comincia il suo lavoro come valletto, ma Teresa è preoccupata per i suoi possibili errori. Simona è felice per la prima lettera ricevuta dalla figlia Virtudes, che le racconta della sua nuova vita. Ricardo, invece, cerca di capire perché Romulo si comporti in modo strano. Julia è ancora ospite a palazzo, una presenza che infastidisce Curro e Cruz.

Julia si presenta dalla famiglia de Luján per restituire l’orecchino a Martina. Sia Martina che sua madre la invitano a restare. Intanto, Cruz continua a esercitare pressioni su Pelayo affinché sposi Catalina e la porti via da La Promessa. Catalina, ignara delle intenzioni della marchesa, confida al padre il desiderio di riprendere in mano l’attività delle marmellate, trovando apertura da parte sua. Entusiasta, lo racconta a Pelayo, che però si mostra restio a entrare in conflitto con Lorenzo e, soprattutto, con Cruz.

Jana vorrebbe rivelare a Manuel la verità sulla sua identità e sul motivo per cui è arrivata alla Promessa, ma quando lui le propone di uscire insieme, non trova il coraggio di parlargli. I maggiordomi incaricano Santos di insegnare il mestiere a Marcelo, ma lui lo fa controvoglia. Alla tenuta arriva anche la duchessa de Carril, passando dall’ingresso della servitù.

Jana mostra a Maria l’abito da sposa che Manuel le ha regalato e Maria le consiglia di essere sincera, raccontando tutto non solo a Manuel, ma anche a Curro. Alonso chiede aggiornamenti a Lorenzo sull’attività delle marmellate, con l’intenzione di restituirne la gestione a Catalina. Vera scopre che la duchessa de Carril è tornata alla Promessa e ha parlato direttamente con Cruz. Lope, per aiutarla, cerca di scoprirne il motivo.

Dopo essersi sentita umiliata da Teresa davanti a Cruz, Petra la accusa di non essere mai stata realmente innamorata di Feliciano, visto che si è risposata così in fretta. I cuochi non si fidano di Pelayo, così Catalina gli chiede di riguadagnarsi la fiducia di Simona. Marcelo viene rimproverato sia da Santos che da Teresa per alcuni errori sul lavoro. Jana, infine, decide di dire a Manuel che è arrivato il momento di rivelargli tutta la verità su di lei…