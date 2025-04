La promessa, anticipazioni dal 6 al 12 aprile 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 6 a sabato 12 aprile 2025

Lorenzo rivela a Cruz del bacio tra Alonso e Maria Vittoria, ma la donna non reagisce come lui sperava, rifiutandosi di dargli soddisfazione. Nonostante l’insistenza di Lorenzo, Cruz rimane impassibile.

Curro, fidandosi del conte, riporta Martina a palazzo, ma si tratta di un inganno: de Ayala le impone di ritirarsi in convento per evitare il manicomio o il carcere. Martina si dispera ed è profondamente delusa dall’intervento di Curro. Quando quest’ultimo cerca di affrontare il conte, Manuel e Alonso lo fermano prima che possa aggredirlo.

Virtudes soffre per la lontananza del figlio, portato via dai suoceri, e teme di non rivederlo mai più. Martina, stanca della situazione, trova in Curro un alleato pronto a fuggire con lei pur di non arrendersi al destino imposto dal conte.

Lope organizza la produzione e la conservazione delle marmellate da parte delle donne del paese, evitando così di consumare la frutta dei marchesi e tenendo sotto controllo il capitano. Jana racconta a Maria del suo primo incontro con Manuel al suo ritorno dal fronte, ricordando come lui avesse dichiarato il suo affetto per la madre mentre, in realtà, guardava intensamente proprio lei.

Lope prepara una meringa straordinaria e la offre a Vera, ma Santos li sorprende. Catalina confida a Manuel il suo desiderio di lasciare La Promessa per raggiungere Pelayo e chiarire i suoi sentimenti. Jana, felice, rivede Curro, che le racconta gli orrori vissuti in guerra. Maria, invece, nota un comportamento strano in Salvador nei suoi confronti e ne parla con Jana.

Lorenzo continua a insinuare in Cruz il dubbio che suo marito l’abbia tradita con Maria Antonia. Nel frattempo, Margarita viene informata che Ignacio è disposto a evitare il ritiro in convento di Martina, ma solo se lei accetterà il matrimonio tra lui e sua madre. Tuttavia, Martina non sembra disposta a cedere al ricatto.

Jana e Manuel si incontrano finalmente: lei gli racconta gli ultimi avvenimenti a La Promessa e di Martina, ma non trova il coraggio di rivelargli che Pia è ancora viva. Nel frattempo, Petra consiglia a Santos di accettare che Vera non ricambi i suoi sentimenti.

Manuel e Curro cercano di convincere Martina ad accettare il matrimonio tra il conte e Margarita. Candela informa Virtudes che il parroco non vuole assumere una domestica. Salvador, nel frattempo, chiede a Maria di sposarlo, ma lei lo trova freddo e distante. Petra minaccia Ignacio di rivelare la verità sul suo avvelenamento, mentre Pia, ormai esausta, non sopporta più di vivere nascosta nella grotta. Maria le comunica che Gregorio ha scoperto che è ancora viva.

Jana trova il coraggio di confessare a Manuel la verità su Pia e il piano per simulare la sua morte. Nel frattempo, Lorenzo si presenta in cucina con un vasetto di marmellata e chiede spiegazioni a Lope.

Catalina confessa a Martina il desiderio di partire per raggiungere Pelayo, convinta che solo così potrà lasciarsi il passato alle spalle. Dopo un confronto con Curro, Martina decide di dare la sua benedizione al matrimonio tra sua madre e il conte de Ayala, ma quest’ultimo non sembra intenzionato a perdonare il passato e informa Margarita che ormai è troppo tardi: il giorno dopo, Martina entrerà comunque in convento.

In cucina, Candela, Lope e Simona riescono a respingere le accuse di Lorenzo sulla vendita delle marmellate al mercato di Lujan, mantenendo il segreto e negando ogni coinvolgimento.

Don Riccardo avverte donna Petra di stare lontana da suo figlio, mentre Manuel e Jana riprendono a parlare dei loro progetti di matrimonio. Infine, Cruz invita ancora una volta Maria Antonia a lasciare La Promessa, ma rimane sorpresa quando la donna si rifiuta categoricamente…