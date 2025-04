La Promessa anticipazioni: Lope tradisce la fiducia di Vera

Piccola crisi in arrivo tra Lope Ruiz (Enrique Fortuna) e Vera Gonzalez (Angela Echaniz) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Si tratterà di una “turbolenza” che si innescherà a causa della presenza nella tenuta della Duchessa de Carril y de la Vera (Rocio Munoz)…

La Promessa, news: le continue visite della duchessa

Per convincere la figlia a ritornare a casa, la duchessa otterrà infatti da Cruz Ezquerdo (Eva Martin) il permesso di recarsi abitualmente nelle cucine della tenuta, a suo dire per raccogliere informazioni con le quali scrivere un libro di ricette.

Di fronte ai continui rifiuti di Mercedes, il vero nome di Vera, a smettere di fingere di essere una domestica, ad un certo punto la signora Carril mostrerà il suo vero volto. Non a caso, la donna lascerà intendere a Vera che vuole anche sapere che fine hanno fatto i soldi che ha rubato al padre quando è fuggita di casa diversi mesi prima.

Dato che avrà perso il denaro, preso diversi mesi prima da Cruz Ezquerdo (Eva Martin), Vera cercherà di non parlare troppo della questione con la madre. E così la duchessa finirà per trattare in malo modo anche Lope quando scoprirà che ha intrecciato una relazione sentimentale con la figlia.

La Promessa, trame: Lope dice qualcosa si troppo su Vera a Simona e Candela

Dopo tutti questi avvenimenti, la duchessa smetterà improvvisamente di recarsi a La Promessa, particolare che innescherà in Vera più di una domanda. Fatto sta che, tra una chiacchierata e l’altra, anche Simona Martinez (Carmen Flores Sandoval) e Candela Garcia (Teresa Quintero) finiranno per chiedersi che fine abbia fatti la duchessa. Durante il dialogo, a un certo punto Lope si lascerà però sfuggire che la nobile era interessata soltanto a Vera, ossia sua figlia.

Quasi senza rendersene conto, Lope rivelerà dunque a Candela e Simona il grande segreto della sua amata. Non a caso, Vera finirà per prendersela proprio con Lope quando Candela e Simona le lasceranno intendere che ormai sanno che è una duchessina…

La Promessa, spoiler: Lope tradisce la fiducia di Vera

Su tutte le furie, Vera affronterà dunque Lope e gli dirà che non può più avere fiducia in lui, dato che ha messo a repentaglio la sua sicurezza rivelando a Simona e Candela le sue vere origini. Una posizione che la Gonzalez manterrà anche quando le due cuoche le prometteranno che non faranno menzione del suo segreto, spronandola a concedere una nuova opportunità a Lope, che la ama davvero.

Pur fidandosi delle parole di Simona e Candela, Vera non riuscirà però a perdonare subito Lope. Per questo, la Gonzalez farà presente alle due cuoche che, a prescindere, il ragazzo ha tradito la sua fiducia, anche se magari ha parlato loro in buona fede. Insomma, tra i fidanzatini si innescherà una vera e propria tempesta. Riusciranno a chiarirsi in tempi brevi oppure il malinteso arriverà fino ad un punto di non ritorno?