La Promessa anticipazioni: Martina su un punto è irremovibile, ecco quale

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, Margarita de Lujan (Cristina Fernandez) si concentrerà sui preparativi del suo matrimonio con Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda). Per questo motivo, la donna cercherà di far cambiare opinione alla figlia Martina (Amparo Piñero) sulla sua relazione col conte e le farà una richiesta ben specifica…

La Promessa, news: Martina dà la sua benedizione al rapporto tra Margarita e Ayala

Tutto partirà quando Martina deciderà di dare ascolto al consiglio di Curro de la Mata (Xavi Lock) e darà la sua benedizione alla relazione tra la madre Margarita e Ayala, per evitare che quest’ultimo continui a perseverare con l’idea di farla rinchiudere in un convento.

Nonostante le scuse prontamente ricevute, Ignacio tenterà però di andare fino in fondo col suo proposito, salvo poi cambiare idea quando Alonso (Manuel Regueiro) si opporrà, esattamente come Cruz (Eva Martin) e la stessa Margarita, disposta a rinunciare al matrimonio pur di avere la figlia accanto a sé. Una vicinanza che però potrebbe non durare, dato che, pur avendo raggiunto la pace, Martina resterà ferma su una sua posizione…

La Promessa, trame: la decisione di Martina

Anche se avrà appoggiato il matrimonio della madre pur di non inimicarsi Ayala, Martina farà fin da subito presente a Margarita che non intende andare a vivere sotto lo stesso tetto del Conte una volta che l’unione sarà stata celebrata. Volontà, quella della giovane Lujan, che ovviamente non farà per niente felice Margarita, già lontana dai suoi due figli maschi (da anni residenti in Canada).

Non a caso, appena noterà la sua tristezza, Ignacio inviterà Margarita ad affrontare nuovamente la questione con Martina, rassicurandola sul fatto che lui non intende più rimuginare sul loro burrascoso passato. Certa della buona fede del fidanzato, la vedova Lujan farà dunque un ulteriore tentativo per rivolgere alla figlia un’esplicita richiesta…

La Promessa, spoiler: la richiesta di Margarita a Martina…

Eh sì: Margarita chiederà per l’ennesima volta a Martina di rivedere la sua posizione perché è suo desiderio che vada a vivere insieme a lei e al conte di Ayala. Neanche a dirlo, la ragazza risponderà nuovamente picche alla richiesta della madre, che a quel punto sottolineerà che per restare a La Promessa deve prima ottenere il permesso dagli zii Alonso e Cruz.

Martina non si farà ripetere due volte tali parole e andrà immediatamente dai marchesi, che le risponderanno che può stare lì tutto il tempo che vuole, anche dopo il matrimonio tra Margarita e Ayala. Insomma, Martina riuscirà nel suo intento… ma quale sarà la reazione della “sposina”? Seguici su Instagram.